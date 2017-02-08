Деревенец Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1955
Дата смерти08.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1955
Бракосочетание
16.02.1974
Рождение ребёнка
21.02.1976
Сын: Деревенец Егор Викторович
Отец ребёнка: Деревенец Виктор Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.03.1980
Дочь: Романова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Деревенец Виктор Тимофеевич
Смерть
08.02.2017