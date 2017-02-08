Деревенец Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревенец Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1955

Дата смерти

08.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1955

Отец: Полторыхин Василий Васильевич

Мать: Полторыхина Екатерина Константиновна

Бракосочетание
16.02.1974

Муж: Деревенец Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.02.1976

Сын: Деревенец Егор Викторович

Отец ребёнка: Деревенец Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.03.1980

Дочь: Романова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Деревенец Виктор Тимофеевич

Смерть
08.02.2017
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