Железин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железин Александр Константинович

Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Железина Роза Константиновна

Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Железин Валерий Константинович

Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
21.02.1947

Дочь: Железина Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Железин Николай Константинович

Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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