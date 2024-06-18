Железин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железин Александр Константинович
Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Железина Роза Константиновна
Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Железин Валерий Константинович
Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
21.02.1947
Дочь: Железина Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Железин Николай Константинович
Мать ребёнка: Железина (Захарова) Пелагея Сергеевна
Смерть
Неизвестно