Чернявская Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.17
Сын: Чернявский Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Чернявский Константин Сергеевич
Рождение
04.06.1984
Отец: Мелихов Петр
Рождение ребёнка
25.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернявский Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно