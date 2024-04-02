Чернявская Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.17

Сын: Чернявский Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Чернявский Константин Сергеевич

Рождение
04.06.1984

Отец: Мелихов Петр

Мать: Вахлюева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
25.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернявский Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Константин Сергеевич

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