Васильев Алексей Всеволодович 26.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Алексей Всеволодович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1983

Сын: Васильев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
27.05.1988

Дочь: Кузьмина (Васильева) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Полина Михайловна

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