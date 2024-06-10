Васильев Алексей Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1983
Сын: Васильев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
27.05.1988
Дочь: Кузьмина (Васильева) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Полина Михайловна