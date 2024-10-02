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Дмитриев Александр

Место рождения

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
19.02.1888 ст.

Жена: Михайлова Настасья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель Карп Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1890 ст.

Дочь: Александрова Ольга

Мать ребёнка: Михайлова Настасья

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.

Дочь: Александрова Параскева

Мать ребёнка: Михайлова Настасья

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.07.1897 ст.

Сын: Александров Афиноген

Мать ребёнка: Михайлова Настасья

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.08.1899 ст.

Сын: Александров Семен

Мать ребёнка: Михайлова Настасья

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Александрова Анастасия

Мать ребёнка: Михайлова Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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