Дмитриев Александр
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1888 ст.
Жена: Михайлова Настасья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель Карп Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1890 ст.
Дочь: Александрова Ольга
Мать ребёнка: Михайлова Настасья
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.
Дочь: Александрова Параскева
Мать ребёнка: Михайлова Настасья
Рождение ребёнка
12.07.1897 ст.
Сын: Александров Афиноген
Мать ребёнка: Михайлова Настасья
Рождение ребёнка
29.08.1899 ст.
Сын: Александров Семен
Мать ребёнка: Михайлова Настасья
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Александрова Анастасия
Мать ребёнка: Михайлова Настасья
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область