Самуилова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуилова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Сугуты

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

4 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Самуилов Иван Самуилович

Мать: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Валентин Нестерович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Валентин Нестерович

Сугуты, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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