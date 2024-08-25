Самуилова Клавдия Ивановна
Место рожденияСугуты
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Самуилов Иван Самуилович
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Валентин Нестерович
Сугуты, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно