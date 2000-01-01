Малько (Жена Валеры Малько) Мариетта Георгиевна (Геворкиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалько (Жена Валеры Малько) Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)

Малько (Жена Валеры Малько) Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малько Валерий Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малько Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малько Валерий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close