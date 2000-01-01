Малько (Жена Валеры Малько) Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малько Валерий Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малько Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно