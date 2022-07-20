Якоб Jacob (Кеберлейн Keberlein) Юлианна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Jacob (Кеберлейн Keberlein) Юлианна Андреевна

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Место рождения

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.11.1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кеберлейн Keberlein Андреас

Мать: Кеберлейн Keberlein Маргарета

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
11.05.1815 ст.

Сын: Якоб Jacob Иоганн Георг Михайлович

Отец ребёнка: Якоб Jacob Михаель Якобович

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
10 1815 05 11 05 11 Joannes Georgius Jacob Michaelis Keberleinin Julianne Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якоб Jacob Михаель Якобович

Смерть
10.11.1851 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
142 1851 11 10 -- -- 76 Julianne Jacob geb. Keberlein, Michael Jacob Kamenka.
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