Якоб Jacob (Кеберлейн Keberlein) Юлианна Андреевна
Место рожденияГнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1791
Дата смерти10.11.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
11.05.1815 ст.
Сын: Якоб Jacob Иоганн Георг Михайлович
Отец ребёнка: Якоб Jacob Михаель Якобович
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
10 1815 05 11 05 11 Joannes Georgius Jacob Michaelis Keberleinin Julianne Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1851 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
142 1851 11 10 -- -- 76 Julianne Jacob geb. Keberlein, Michael Jacob Kamenka.