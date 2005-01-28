Ерин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1927
Дата смерти28.01.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927
Отец: Ерин Сергей
Мать: Чинцова Александра
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Ерина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1953
Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна
Смерть
28.01.2005