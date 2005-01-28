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Ерин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1927

Дата смерти

28.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927

Отец: Ерин Сергей

Мать: Чинцова Александра

Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Ерина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1953

Сын: Ерин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомолова Галина Михайловна

Смерть
28.01.2005
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