Смирнов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Иванович

Смирнов Василий Иванович

avatar

Место рождения

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)

Дата рождения

30.01.1881 ст.

Дата смерти

19.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1881 ст.

Отец: Смирнов Иван -

Мать: не указана

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
08.12.1916

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: - Елена Романовна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: - Елена Романовна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
19.08.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close