Смирнов Василий Иванович
Место рожденияд. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Дата рождения30.01.1881 ст.
Дата смерти19.08.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
30.01.1881 ст.
Отец: Смирнов Иван -
Мать: не указана
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
08.12.1916
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: - Елена Романовна
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: - Елена Романовна
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
19.08.1956