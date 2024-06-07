Турченков Фёдор Яковлевич
Место рождениях. Колпачки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
х. Колпачки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1938
Сын: Турченков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна
х. Горин
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна
х. Горин
Рождение ребёнка
01.04.1952
Сын: Турченков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна
х. Ляпичево
Смерть
Неизвестно
х. Ляпичево