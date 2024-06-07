Турченков Фёдор Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Турченков Фёдор Яковлевич

Место рождения

х. Колпачки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Колпачки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Турченков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

х. Горин
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

х. Горин
Рождение ребёнка
01.04.1952

Сын: Турченков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

х. Ляпичево
Смерть
Неизвестно
х. Ляпичево

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