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Мельников Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мельникова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мельникова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мельников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бурдина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мельников Митрофан Сергеев

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Мельников Поликарп Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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