Мельников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мельникова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мельникова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бурдина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мельников Митрофан Сергеев
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мельников Поликарп Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Мелания Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно