Сидорова Афимья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Афимья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1879

Дочь: Сидорова Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоров Константин Антонович

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоров Константин Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сидорова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сидорова Елена Антоновна

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сидоров Архип Антонович

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сидоров Федор Антонович

Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович

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