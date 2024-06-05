Сидорова Афимья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1879
Дочь: Сидорова Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович
Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоров Константин Антонович
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоров Константин Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сидорова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сидорова Елена Антоновна
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Сидоров Антон Петрович