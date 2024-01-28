Бондаренко Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1006
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1006
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Тюник Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тюник Валентина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Тюник Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Тюник Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
04.10.1938
Дочь: Тюник Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Тюник Алексей Моисеевич
Смерть
Неизвестно