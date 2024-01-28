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Бондаренко Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1006

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1006

Отец: Бондаренко Павел Федорович

Мать: Аврааменко Устиния Иосифовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тюник Василий Андреевич

Отец ребёнка: Тюник Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тюник Валентина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Тюник Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Тюник Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
04.10.1938

Дочь: Тюник Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Тюник Алексей Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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