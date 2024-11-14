Маслов Петр Ефимов 1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маслов Петр Ефимов

Место рождения

Гостилово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гостилово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Борис Петрович

Мать ребёнка: Маслова (Илюшина) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Маслова (Илюшина) Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф.51.Оп.18. Д.503. стр. 141 Книга записи купцов и членов их семей Екатерининской Хамовой слободы 1858г. Выдана в замужество за крестьянина Бронницкого уезда
Смерть
Неизвестно

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