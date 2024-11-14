Маслов Петр Ефимов
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маслова (Илюшина) Екатерина Васильевна
Бракосочетание
22.10.1901
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы Ф.51.Оп.18. Д.503. стр. 141 Книга записи купцов и членов их семей Екатерининской Хамовой слободы 1858г. Выдана в замужество за крестьянина Бронницкого уезда
Смерть
Неизвестно