Патрахин Лаврентий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
06.10.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Андреевна (Перевалова) Перевалова
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно