Патрахин Лаврентий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрахин Лаврентий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.10.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Андреевна (Перевалова) Перевалова
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно
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