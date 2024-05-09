Попов Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1871 ст.
Дата смертиМежду 1930 и 1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871 ст.
Отец: Попов Ефим Петрович
Мать: Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
20.05.1896
Дочь: Попова Агриппина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1898
Дочь: Попова Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: Попова Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Сергеевна
Смерть
Между 1930 и 1940