Попов Егор Ефимович 30.10.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1871 ст.

Дата смерти

Между 1930 и 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871 ст.

Отец: Попов Ефим Петрович

Мать: Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: Попова Агриппина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Сухоруково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1898

Дочь: Попова Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Сухоруково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Попов Прокопий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Сухоруково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: Попова Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Сергеевна

Сухоруково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Между 1930 и 1940

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