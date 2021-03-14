Боровиков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1945
Дата смерти14.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2021