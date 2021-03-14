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Боровиков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1945

Дата смерти

14.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1945

Отец: Дворжинский Дмитрий Матвеевич

Мать: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2021

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