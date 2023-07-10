Щеткин Иван Логинович
мужской, родился 23.01.1822, Тверь, город Тверь, Тверская область
ОтецЩеткин Логин Егорович09.10.1789 г.р.
МатьЩеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.
Дети
Щеткин Михаил Иванович1851 г.р.
(Щеткина) Елизавета Ивановна20.10.1853 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1822
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
20.10.1853
Дочь: (Щеткина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
27.05.1856
Сын: Щеткин Петр Иванович
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
02.05.1857
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
09.06.1859
Сын: Щеткин Иван Иванович
Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна