Щеткин Иван Логинович 23.01.1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Щеткин Иван Логинович

Автор
НЛ
Лаухина Н.

мужской, родился 23.01.1822, Тверь, город Тверь, Тверская область

Отец
Щеткин Логин Егорович09.10.1789 г.р.
Мать
Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.
Дети
Щеткин Михаил Иванович1851 г.р.
(Щеткина) Елизавета Ивановна20.10.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1822

Отец: Щеткин Логин Егорович

Мать: Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1851

Сын: Щеткин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Рождение ребёнка
20.10.1853

Дочь: (Щеткина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Щеткин Арсений Иванович

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Щеткин Петр Иванович

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
02.05.1857

Сын: Щеткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
09.06.1859

Сын: Щеткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

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