Поварницын Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1914
Дата смерти02.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1949
Сын: Поварницин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Поварницына Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
04.02.1955
Сын: Поварницын Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Поварницына Зоя Сергеевна
Смерть
02.12.1989
Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика