Поварницын Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Леонид Андреевич

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Место рождения

Галево, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.08.1914

Дата смерти

02.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Галево, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1949

Сын: Поварницин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Поварницына Зоя Сергеевна

Рождение ребёнка
04.02.1955

Сын: Поварницын Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Поварницына Зоя Сергеевна

Смерть
02.12.1989
Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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