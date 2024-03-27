Ким Алексей
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1901
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ким Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким (Ким) Вера
Работа или профессия
Неизвестно
Крестянин
Образование
Неизвестно
начальное
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
25.07.1932
Рождение ребёнка
16.08.1933
Смерть
1933
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно