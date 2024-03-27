Ким Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Алексей

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

1901

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ким Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким (Ким) Вера

Работа или профессия
Неизвестно
Крестянин
Образование
Неизвестно
начальное
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Рождение ребёнка
25.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Рождение ребёнка
16.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера

Смерть
1933
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно

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