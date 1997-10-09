Бурганова (Сагетдинова) Райхана Гильмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурганова (Сагетдинова) Райхана Гильмутдиновна

Место рождения

дер. Аксу

Дата рождения

10.11.1914

Дата смерти

09.10.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1910 г.р.
1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914

Отец: Сагетдинов Гильмутдин

Мать: Сагетдинова Васифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Гатауллин Шарафулла

Рождение ребёнка
31.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Шарафулла

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Шарафулла

Рождение ребёнка
20.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Шарафулла

Бракосочетание
1949

Муж: Бурганов Шакирзян

Рождение ребёнка
03.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян

Смерть
09.10.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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