Бурганова (Сагетдинова) Райхана Гильмутдиновна
Место рождениядер. Аксу
Дата рождения10.11.1914
Дата смерти09.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914
Отец: Сагетдинов Гильмутдин
Мать: Сагетдинова Васифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян
Бракосочетание
Около 1932
Муж: Гатауллин Шарафулла
Рождение ребёнка
31.08.1935
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
20.12.1940
Бракосочетание
1949
Муж: Бурганов Шакирзян
Рождение ребёнка
03.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурганов Шакирзян
Смерть
09.10.1997
Похороны
Неизвестно