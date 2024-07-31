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Сысолятин Михаил Тимофеевич

Место рождения

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Сысолятин Тимофей Емельянович

Мать: не указана

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сысолятина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Сысолятин Илья Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сысолятин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сысолятин Кирил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сысолятин Роман Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сысолятина Мавра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1858

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