Сысолятин Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Сысолятин Тимофей Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сысолятина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Сысолятин Илья Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сысолятин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сысолятин Кирил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сысолятин Роман Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сысолятина Мавра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1858