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Кривенко Сергей Владимирович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

06.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886

Отец: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Мать: Кривенко Ефимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
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