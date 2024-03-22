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Кривенко Сергей Владимирович
Кривенко Сергей Владимирович
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Древо
Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
06.07.1886
Пол
Мужской
Отец
Кривенко Вдладимир Онуфревич
Мать
Кривенко Ефимия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886
Отец:
Кривенко Вдладимир Онуфревич
Мать:
Кривенко Ефимия Максимовна
Криски
, Чернігівська область
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