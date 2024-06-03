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Бабукина Светлана Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1970

Отец: не указан

Мать: Назарова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1991

Дочь: Бабукина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
13.08.1995

Дочь: Бабукина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
20.08.2004

Сын: Бабукин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.05.2009

Дочь: Бабукина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович

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