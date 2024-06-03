Бабукина Светлана Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1970
Отец: не указан
Мать: Назарова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1991
Дочь: Бабукина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1995
Дочь: Бабукина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.08.2004
Сын: Бабукин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.05.2009
Дочь: Бабукина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Бабукин Михаил Павлович