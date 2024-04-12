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Горохов Александр Валерианович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
28.02.1919

Сын: Горохов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Горохова Зоя Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Горохова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Зоя Васильевна

Смерть
1935
Несчастный случай
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