Горохов Александр Валерианович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
28.02.1919
Сын: Горохов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Горохова Зоя Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Горохова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Зоя Васильевна
Смерть
1935
Несчастный случай