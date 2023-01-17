Тихонов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Григорьевна
Нижний Шкафт, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно