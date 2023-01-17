Тихонов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Григорьевна

Нижний Шкафт, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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