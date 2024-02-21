Ульяна Григорьена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиС 1766 по 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1766 по 1782