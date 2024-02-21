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Ульяна Григорьена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

С 1766 по 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Около 1723 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1766 по 1782

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