Шлыков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Полюбина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заленская Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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