Шлыков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Полюбина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заленская Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шлыкова Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно