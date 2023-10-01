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Непогодьев Захар Савинович

Место рождения

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Непогодьев Савин

Мать: не указана

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Феодора Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Непогодьев Макар Захарьевич

Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Непогодьева Надежда Захарьевна

Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Непогодьева Мария Захарьевна

Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Непогодьева Параскева Захарьевна

Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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