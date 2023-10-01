Непогодьев Захар Савинович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Непогодьев Савин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Непогодьев Макар Захарьевич
Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Непогодьева Надежда Захарьевна
Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Непогодьева Мария Захарьевна
Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Непогодьева Параскева Захарьевна
Мать ребёнка: Непогодьева Феодора Петровна
Смерть
Неизвестно