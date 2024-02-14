Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна

Место рождения

Село Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

1911

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1933 г.р.
1949 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрусев Падияр Петрусевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Юльтимирова (Петрусева) Савдеби Падияровна

Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич

Рождение ребёнка
07.04.1949

Сын: Петрусев Леонтий Падиярович

Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно

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