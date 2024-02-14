Петрусева (Владимирова) Сердебей Петривановна
Место рожденияСело Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения1911
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Юльтимирова (Петрусева) Савдеби Падияровна
Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич
Рождение ребёнка
07.04.1949
Сын: Петрусев Леонтий Падиярович
Отец ребёнка: Петрусев Падияр Петрусевич
Похороны
Неизвестно