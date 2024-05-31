Варенцова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1770 и 1782
Дата смертиМежду 1854 и 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1782
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Варенцов Иван
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Варенцов Михаил
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Варенцова) Вера
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1808
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Варенцов Николай
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Варенцова) Евдокия
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Варенцова) Марфа
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Варенцова) Анастасия
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Рождение ребёнка
26.03.1820
Сын: Варенцов Иван
Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец
Смерть
Между 1854 и 1858