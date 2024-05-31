Варенцова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1770 и 1782

Дата смерти

Между 1854 и 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1765 и 1769 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1801 г.р.
Между 1805 и 1808 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1782

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Алексей Купец

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Варенцов Иван

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Варенцов Михаил

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Варенцова) Вера

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1808

Сын: Варенцов Сергей Купец

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Варенцов Николай

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Варенцова) Евдокия

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Варенцова) Марфа

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Варенцова) Анастасия

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1820

Сын: Варенцов Иван

Отец ребёнка: Варенцов Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1854 и 1858

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