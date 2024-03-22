Третьяков (Войтович) Аграфена (зя тетей Фросей)
Место рождения
Дата рождения?.08.1910
Дата смерти30.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1910
Отец: Войтович Дмитрий Мартынович
Мать: Войтович Анна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лю Чан Тай Владимир
Отец ребёнка: Лю Чан Тай Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лю Чан Тай Юрий Иванович
Смерть
30.12.1982