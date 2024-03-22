Третьяков (Войтович) Аграфена (зя тетей Фросей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (Войтович) Аграфена (зя тетей Фросей)

Место рождения

Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область

Дата рождения

?.08.1910

Дата смерти

30.12.1982

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1910

Отец: Войтович Дмитрий Мартынович

Мать: Войтович Анна

Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лю Чан Тай Владимир

Отец ребёнка: Лю Чан Тай Юрий Иванович

Киима, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лю Чан Тай Юрий Иванович

Смерть
30.12.1982
Киима, Жаксынский район, Акмолинская область
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