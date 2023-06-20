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(Вострикова) Татьяна
(Вострикова) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1988
Пол
Женский
Отец
Востриков Владимир
Мать
(Вострикова / Ивлева) Марина Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Востриков Владимир
Мать:
Марина Владимировна
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