Тимофеева Ефимия 1жена 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева Ефимия 1жена

Тимофеева Ефимия 1жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

14.04.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1829

Дочь: Сергеева Парасковия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
14.04.1831
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.