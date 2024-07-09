Тимофеева Ефимия 1жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти14.04.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1829
Дочь: Сергеева Парасковия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1831