Новиков Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1057
Дата смерти13.05.2012
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1057
Рождение ребёнка
06.08.1979
Дочь: Доценко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Рябченко (Новикова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.05.2012