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Новиков Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1057

Дата смерти

13.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1057

Отец: Новиков Виктор Викорович

Мать: Новикова (Прилепа) Зоя Харитоновна

Рождение ребёнка
06.08.1979

Дочь: Доценко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Рябченко (Новикова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.05.2012

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