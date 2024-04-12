Лунев/Дыдаев Михайла Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Михайла Архипов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Мать: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лунев Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лунев Игнат Михайлов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Евдокия Антонова

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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