Лунев/Дыдаев Михайла Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лунев Игнат Михайлов
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Евдокия Антонова
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино