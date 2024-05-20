Бровченко Нэля Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подмарев Максим
Отец ребёнка: Подмарев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подмарев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровченко Павел
Отец ребёнка: Бровченко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бровченко Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер МВД
Место жительства
Неизвестно
с.Майма
Образование
01.09.1961
Образовательное учреждение: Быстрянская школа | Специальность: ученик | Уровень образования: среднее