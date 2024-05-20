Бровченко Нэля Александровна 04.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровченко Нэля Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Зырянов Александр Григорьевич

Мать: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подмарев Максим

Отец ребёнка: Подмарев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подмарев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровченко Павел

Отец ребёнка: Бровченко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровченко Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер МВД
Место жительства
Неизвестно
с.Майма
Образование
01.09.1961
Образовательное учреждение: Быстрянская школа | Специальность: ученик | Уровень образования: среднее

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