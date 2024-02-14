Арибжанов Бадют
Место рожденияс.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Дата рождения1910
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арибжанов Халим Бадютович
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80380456/
Рождение ребёнка
22.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1985