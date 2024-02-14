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Арибжанов Бадют

Место рождения

с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Арибжан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арибжанов Халим Бадютович

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80380456/
Рождение ребёнка
22.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1985

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