Маюнова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаюнова Зинаида

Маюнова Зинаида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
Около 1917 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Маюнов Иак

Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Маюнова Евдакия

Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюнов Филипп Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close