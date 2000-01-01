Маюнова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Маюнов Иак
Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Маюнова Евдакия
Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно