Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.
Дочь: Бычкова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
10.03.1886 ст.
Сын: Бычков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
15.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
13.08.1895 ст.
Дочь: Бычкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
01.04.1898 ст.
Дочь: Бычкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
01.04.1898 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.
Дочь: Бычкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
26.01.1902 ст.
Сын: Бычков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
08.10.1902 ст.
Дочь: Бычкова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно