Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.

Дочь: Бычкова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1886 ст.

Сын: Бычков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.

Сын: Бычков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1891 ст.

Сын: Бычков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1893 ст.

Сын: Бычков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1895 ст.

Дочь: Бычкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1898 ст.

Дочь: Бычкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1898 ст.

Сын: Бычков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Дочь: Бычкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Сын: Бычков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1902 ст.

Сын: Бычков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1902 ст.

Дочь: Бычкова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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