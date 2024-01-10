Сакович Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакович Виталий

Сакович Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Сакович Виктор

Мать: Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close