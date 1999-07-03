Бунимович Абрам
Место рождения
Дата рождения22.12.1917
Дата смерти03.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917
Отец: Бунимович Исаак
Мать: (Фельдштейн) Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук (1969), профессор (1970)
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.1999
Похороны
Неизвестно