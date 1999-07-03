Бунимович Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунимович Абрам

Бунимович Абрам

avatar

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

22.12.1917

Дата смерти

03.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917

Отец: Бунимович Исаак

Мать: (Фельдштейн) Роза

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук (1969), профессор (1970)
Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.