Мазанов Иван Елистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазанов Иван Елистратович

Мазанов Иван Елистратович

avatar

Место рождения

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.06.1904

Дата смерти

30.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1869 г.р.

Мать

Между 1868 и 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904

Отец: Мазанов Елистрат Васильевич

Мать: Мазанова Анна Илларионовна

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.06.1941
Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крестные: Иван Иванов Курмини и Агритина Семеновна Поросенкова Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Призыв на военную службу
25.08.1941
Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Поступление на военную службу Молотовский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Молотовский р-н
Попал в плен (военное)
05.10.1941
Оберланген, Германия
лагерь Шталаг VI-C
Смерть
30.11.1941
Оберланген, Германия
погиб в лагере Шталаг VI-C
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close