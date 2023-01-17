Мазанов Иван Елистратович
Место рождения
Дата рождения21.06.1904
Дата смерти30.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904
Крещение
21.06.1941
Крестные: Иван Иванов Курмини и Агритина Семеновна Поросенкова Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Призыв на военную службу
25.08.1941
Поступление на военную службу Молотовский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Молотовский р-н
Попал в плен (военное)
05.10.1941
Оберланген, Германия
лагерь Шталаг VI-C
Смерть
30.11.1941
Оберланген, Германия
погиб в лагере Шталаг VI-C