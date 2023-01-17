Володина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1911
Дата смерти31.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911
Рождение ребёнка
05.06.1937
Сын: Савин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1939
Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1953
Дочь: Москвина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1974
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область