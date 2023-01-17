Володина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1911

Дата смерти

31.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911

Отец: Володин Илья Григорьевич

Мать: Володина Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
05.06.1937

Сын: Савин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Савин Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1953

Дочь: Москвина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Савин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Алексей Петрович

Смерть
31.01.1974
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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