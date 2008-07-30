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Самохвалова Елизавета Максимовна
Самохвалова Елизавета Максимовна
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
30.07.2008
Пол
Женский
Отец
Самохвалов Максим Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Самохвалова Екатерина Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2008
Отец:
Самохвалов Максим Анатольевич
Мать:
Самохвалова Екатерина Сергеевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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