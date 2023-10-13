Нач - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нач -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Патрышев Сергей Михайлович

Мать: Нач Наталия

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