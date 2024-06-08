Иванов Василий Иванович 03.12.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Иванович

Иванов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1983

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова (Миронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Лучия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.08.2009

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.