Иванов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Лучия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.08.2009
Мать ребёнка: Иванова Лучия Сергеевна