Гурова (Гусева) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1923
Дата смерти28.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923
Отец: Гусев Тимофей Михайлович
Мать: Гусева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Лариса Петровна
Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.2011