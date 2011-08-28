Гурова (Гусева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Гусева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1923

Дата смерти

28.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Гусев Тимофей Михайлович

Мать: Гусева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Лариса Петровна

Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гуров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гуров Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Пётр Васильевич

Смерть
28.08.2011
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