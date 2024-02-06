Башлыков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башлыков Николай Петрович

Мать: Башлыкова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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